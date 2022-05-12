Депутат ГД написал заявления против известного юмориста и ведущей Первого канала — хочет их посадить
Депутат нижней палаты российского парламента Юрий Швыткин требует посадить артиста, пародиста и телеведущего Максима Галкина, уехавшего из страны вместе с детьми и супругой Аллой Пугачёвой после получения известия о начале спецоперации на Украине.
Парламентарий убеждён – юморист должен угодить в тюрьму за «предательство интересов России». Кроме того, по мнению депутата, властям следовало бы объявить экс-ведущую Первого канала Жанну Агалакову, также находящуюся сейчас за рубежом, в розыск.
Швыткин признался, что уже написал соответствующее заявление против вышеупомянутых лиц, поскольку крайне возмущен фактом их общения с прозападными СМИ.
«Показывают свою преданность этим странам и высказываются негативно по отношению к нашему государству», - цитирует политика URA.RU.
Напомним, ранее появилась информация, что против Галкина действительно в скором времени могут возбудить дело о распространении фейков о ВС РФ.