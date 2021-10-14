Александр Ширвиндт попрощался с Театром сатиры пошлой шуткой про Госдуму
Покидая руководство Театра сатиры, 87-летний режиссер Александр Ширвиндт отпустил пошлую шутку про Госдуму. Напомним, его правление в театре длилось 20 лет.
«Знаете, что общего между Госдумой и фаршированным гусем? Яблоко в ж...», - заявил бывший худрук.
Над шуткой не смеялся лишь глава Департамента культуры Москвы Александр Кибовский. Ширвиндт обратился к нему: «Не можешь смеяться? Ты разве в «Яблоке»?»
Новый худрук Сергей Газаров и чиновник попросили Ширвиндта остаться в качестве президента театра. Труппе понравилась идея, но Ширвиндт проголосовал поднятием руки «против».
Он посчитал такую должность в театре мистикой и заявил, что может «быть президентом подземного перехода». Об этом пишет «Московский комсомолец».
Об уходе Ширвиндта из Театра сатиры стало известно в сентябре. Причина ухода - состояние здоровья.