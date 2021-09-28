«87 лет обнулить невозможно»: худрук Театра сатиры Ширвиндт оставит пост
Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт заявил в департамент культуры Москвы об уходе с поста художественного руководителя Московского академического театра сатиры. Он руководил театром 20 лет и семь месяцев.
Причину ухода он объяснил возрастом: «Поскольку лимит все-таки ограничен, 87 лет обнулить невозможно, я благодарю всех за долготерпение и покидаю должность», — сообщил актёр.
Ширвиндт не исключает, что продолжит играть в Театре сатиры, однако это зависит от решения департамента культуры Москвы.
Ширвиндт руководил Театром сатиры с 2000 года, в труппе театра выступал с 1970 года. С 1958 года он является педагогом Театрального института им. Б. В. Щукина. В фильмографии артиста более 75 картин, среди которых «Ирония судьбы, или С легким паром!», «12 стульев» и «Самая обаятельная и привлекательная».