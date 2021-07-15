Жара приведет к подорожанию продуктов и напитков
Названы группы товаров, которые подорожают из-за жары в России.
Как сообщил генеральный директор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков, речь идет о продукции, на которую подскочил спрос из-за погоды. Это мороженое, безалкогольные напитки и пиво. Как правило, в летние месяцы нарастить спрос на эти товары нелегко. Подорожание также может спровоцировать отсутствие запасов на складах.
Другая группа – это продукты, требующие определенный температурный режим при перевозке и хранении. Среди них - сливочное масло, замороженные полуфабрикаты. Для их хранения и перевозки требуется больше энергии, холодильные камеры требуют больше ресурсов.
В условиях жары со своими задачами справляются не все холодильные установки, а потому приходится списывать целые партии продукции.
В третью группу товаров, которые могут подорожать, относятся к животноводству. Федяков отмечает, что аномальную жару нелегко переживают не только люди, но и животные. Они меньше двигаются и едят, снижаются надои, масса животных, что приводит к уменьшению производственных показателей и росту цен на эту продукцию, сообщает радио Sputnik.
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