Как в Советском Союзе. Российский депутат предложила бизнесменам снижать цены на продукты
Российские власти должны обратить внимание на советскую экономическую модель регулирования цен, в которой много плюсов. Об этом заявила член комитета по бюджету и налогам Государственной думы Вера Ганзя.
Таким образом, депутат отреагировала на протест президента компании «Мираторг» Виктора Линника, который выступил против заморозки цен на продукты.
«Нужно просто смотреть, какие торговые надбавки и у тех, и у других, и обуздывать их аппетиты», - заявила она.
Кроме того, парламентарий вспомнила, что в Советском Союзе, в отличие от современной России, цены не росли, а регулярно падали, сказала Вера Ганзя в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Вера Ганзя посоветовала российским предпринимателям сдерживать свои аппетиты, так как не стоит наживаться на проблемах соотечественников.