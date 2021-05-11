Экономика
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2021Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», Общественное движение «Штабы Навального». Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан иностранным агентом.
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Экономика
Русская планета
Экономика

Защита от мошеннических ссуд: россиянам позволят заранее отказываться от любых кредитов

Лилия Караева
11 мая, 2021 08:22
2 мин
Лилия Караева
11 мая, 2021 08:22
2 мин
Деньги
Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В России разрабатывается механизм добровольного отказа от любых кредитов и платы по ним, если ссуды оформлены мошенническим путем. Готовящиеся законопроекты позволят гражданам указывать отказ от получения займов в кредитной истории.

Госдума вместе с участниками финансового рынка готовит поправки в Гражданский кодекс и в законы «О потребительском кредите» и «О кредитных историях». Изменения уже разработаны - идет процесс обсуждения для учета всех нюансов.

Цель поправок - дать россиянам возможность защититься от мошенничества. Об этом рассказал зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Антон Гетта.

По его словам, в России участились случаи, когда мошенники берут кредиты от имени граждан. Это происходит после потери мобильного телефона, паспорта или в результате утечки персональных данных.

По замыслу, заявку на отказ от кредитов можно будет подать через Госуслуги или банк. Запрет вступит спустя 7 дней после обращения.

Как уточняет РБК, поправки будут включать возможность снять запреты на кредиты. Ограничения снимут через 10 дней после решения гражданина.

Ранее сообщалось, что в России после майских праздников подготовили «бензиновый запрет». Будет ли он введен, решит правительство.

Поделиться
ТЕГИ
Госдума
Кредиты
Добровольный запрет
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
2 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!