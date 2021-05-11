Защита от мошеннических ссуд: россиянам позволят заранее отказываться от любых кредитов

Экономика

В России разрабатывается механизм добровольного отказа от любых кредитов и платы по ним, если ссуды оформлены мошенническим путем. Готовящиеся законопроекты позволят гражданам указывать отказ от получения займов в кредитной истории.

Госдума вместе с участниками финансового рынка готовит поправки в Гражданский кодекс и в законы «О потребительском кредите» и «О кредитных историях». Изменения уже разработаны - идет процесс обсуждения для учета всех нюансов.

Цель поправок - дать россиянам возможность защититься от мошенничества. Об этом рассказал зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Антон Гетта.

По его словам, в России участились случаи, когда мошенники берут кредиты от имени граждан. Это происходит после потери мобильного телефона, паспорта или в результате утечки персональных данных.

По замыслу, заявку на отказ от кредитов можно будет подать через Госуслуги или банк. Запрет вступит спустя 7 дней после обращения.

Как уточняет РБК, поправки будут включать возможность снять запреты на кредиты. Ограничения снимут через 10 дней после решения гражданина.

Ранее сообщалось, что в России после майских праздников подготовили «бензиновый запрет». Будет ли он введен, решит правительство.