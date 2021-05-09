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Экономика
Власти России подготовили «бензиновый запрет» после майских каникул
9 мая, 2021 17:47
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Russian Look/Globallookpress
Россия после майских праздников может ограничить экспорт бензина. Документы по этому проекту уже готовы - правительство будет рассматривать их по окончании длинных выходных.
Об этом сообщил министр энергетики России Николай Шульгинов. Запрет на вывоз бензина за границу могут ввести в случае экстренной необходимости - при росте внутренних цен на топливо, пишет ТАСС.
7 мая в России приняли дополнительные меры для стабилизации цен на топливном рынке.
Ранее Минэнерго предлагало запретить вывоз бензина за границу на три месяца для недопущения ускорения роста цен.
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