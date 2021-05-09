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Власти России подготовили «бензиновый запрет» после майских каникул

Лилия Караева
9 мая, 2021 17:47
1 мин
Лилия Караева
9 мая, 2021 17:47
1 мин
АЗС
Russian Look/Globallookpress

Россия после майских праздников может ограничить экспорт бензина. Документы по этому проекту уже готовы - правительство будет рассматривать их по окончании длинных выходных.

Об этом сообщил министр энергетики России Николай Шульгинов. Запрет на вывоз бензина за границу могут ввести в случае экстренной необходимости - при росте внутренних цен на топливо, пишет ТАСС.

7 мая в России приняли дополнительные меры для стабилизации цен на топливном рынке.

Ранее Минэнерго предлагало запретить вывоз бензина за границу на три месяца для недопущения ускорения роста цен.

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ТЕГИ
Россия
Бензин
Экспорт
Николай Шульгинов
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