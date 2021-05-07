Российское правительство начало стабилизировать ценовую обстановку в топливном секторе

Экономика

В России приняли новые меры для сдерживания цен на бензин. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Нефтяников обязали продавать часть бензина и дизтоплива независимым АЗС. Они будут покупать топливо на бирже по рыночным ценам. Это позволит избежать скачка цен.

По данным телеканала «360», благодаря решению Мишустина, торговать бензином можно через биржу с помощью автотранспорта прямо с НПЗ. Это позволит отгружать компаниям еще больше нефтепродуктов.

Ранее сообщалось, что россияне урезали свои траты на бензин. Объем расходов снизился на 21%.