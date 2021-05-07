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Экономика
Российское правительство начало стабилизировать ценовую обстановку в топливном секторе
7 мая, 2021 10:50
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Russian Look/Globallookpress
В России приняли новые меры для сдерживания цен на бензин. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Нефтяников обязали продавать часть бензина и дизтоплива независимым АЗС. Они будут покупать топливо на бирже по рыночным ценам. Это позволит избежать скачка цен.
По данным телеканала «360», благодаря решению Мишустина, торговать бензином можно через биржу с помощью автотранспорта прямо с НПЗ. Это позволит отгружать компаниям еще больше нефтепродуктов.
Ранее сообщалось, что россияне урезали свои траты на бензин. Объем расходов снизился на 21%.
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