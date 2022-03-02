Новости – Экономика
Экономика
Евросоюз запретил поставлять банкноты евро в Россию
2 марта, 2022 14:58
1 мин
1 мин
Pixabay
Евросоюз запретил поставлять в Россию деноминированные в евро банкноты.
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.
Согласно ему, запрещено продавать, поставлять и экспортировать евро в РФ.
В документе есть исключение - запрет не будет распространяться на продажу банкнот для использования физическими лицами, путешествующими в Россию.
Еще одно сегодняшнее решение ЕС - отключение 7 российских банков от SWIFT.
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости