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Экономика
Евросоюз принял решение отключить от SWIFT сразу семь российских банков
2 марта, 2022 14:47
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Rafael Henrique/Keystone Press Agency
Евросоюз принял решение отключить сразу семь российских банков от международной межбанковской системы финансовых сообщений SWIFT.
Речь идет о ВТБ, банках «Россия», «Открытие», Новикомбанке, Промсвязьбанке, Совкомбанке и ВЭБ.РФ. Соответствующая информация опубликована в официальном журнале крупнейшего экономико-политического объединения Европы.
Известно, что ЕС таким образом решил наказать Россию за проведение спецоперации на Украине.
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