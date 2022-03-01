Евросоюз целится в сердце российской экономики и во Владимира Путина. Это будет глобальная финансовая война
Евросоюз развернет «тотальную экономическую и финансовую войну против России». За последствия расплатятся президент РФ Владимир Путин, правительство и российский народ.
Об этом заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.
«Мы целимся в сердце российской системы, во Владимира Путина, олигархов, но мы целимся и во всю российскую экономику. Эти санкции должны ударить быстро и сильно», - сказал глава французского Минфина.
Он отметил, что уже виден эффект от санкций: рубль упал на 30%, «резервы тают, как снег на солнце», увеличилась инфляция.
«Мы видим очереди россиян, которые стоят за деньгами в банки», - сказал Ле Мэр. Видео его выступления приводит Telegram-канал Пул №3.
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. В ответ Запад начал вводить санкции. Чтобы остановить инфляцию и защитить сбережения от обесценивания, ЦБ поднял ключевую ставку до 20%.