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Экономика
ЦБ повысил ключевую ставку до 20% в попытке защитить сбережения россиян от обесценивания
28 февраля, 2022 09:47
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State Duma Russia/via Globallookpress.com
Банк России поднял ключевую ставку до 20%. Это связано с попыткой защитить сбережения от обесценивания.
О повышении ставки пишет РБК. До повышения ставка составляла 9,5%.
ЦБ объяснил необходимость повышения кардинальными изменениями внешних условий для экономики России.
После объявления о повышении ставки сайт Банка России перестал открываться.
Ранее экономист Михаил Хазин предсказал повышение ключевой ставки до 17%. Он заявлял, что в таком случае накопления граждан обнулятся. Он предсказывал, что это произойдет в феврале 2022 года.
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