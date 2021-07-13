Еще на копейку: в Беларуси опять дорожает бензин
С 13 июля в Беларуси в очередной раз повышаются цены на автомобильное топливо.
По принятой концерном «Белнефтехим» практике стоимость увеличится на одну копейку. После подорожания АИ-92-К5-Евро будет продаваться по 1,91 руб., АИ-95-К5-Евро будет стоить 2,01 руб., АИ-98-К5-Евро вырастит в цене до 2,23 руб., а дизельное топливо подорожает до 2,01 руб.
Это уже 21-е повышение цен на топливо в 2021 году. В Беларуси выбрана стратегия еженедельного изменения цен на топливо не более чем на 1 копейку за литр, сообщает «Sputnik Беларусь».
В последний раз топливо в Беларуси дорожало 6 июля. В «Белнефтехим» отмечали, что с начала года среднее значение мировых котировок нефти увеличилось на 41,2 процента, тогда как розничные цены на моторное топливо на белорусском рынке выросли на 10,3 процента.