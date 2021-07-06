В Беларуси в 20 раз с начала года подорожало топливо
В Беларуси с 6 июля автомобильное топливо станет дороже.
Как напоминает «Белнефтехим», с начала года среднее значение мировых котировок нефти увеличилось на 41,2 процента, тогда как розничные цены на моторное топливо на белорусском рынке выросли на 10,3 процента. По этой причине было принято решение о росте цен на топливо.
С сегодняшнего дня стоимость АИ-92-К5-Евро на автозаправках будет 1 рубль 90 копеек. АИ-95-К5-Евро обойдется автовладельцам в 2 рубля, АИ-98-К5-Евро – в 2 рубля 22 копейки, а дизельное топливо теперь будут продавать за два рубля, сообщает «Sputnik Беларусь».
Данное повышение стоимости топлива стала двадцатым с начала 2021 года. В последний раз цены на топливо менялись 29 июня.
Тем временем, в России в мае 2921 года темпы роста цен на бензин остались в рамках инфляции, сообщил глава Минэнерго России Николай Шульгинов. С конца прошлого года стоимость бензина увеличилась на 3,7%.