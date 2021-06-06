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Экономика
Минэнерго: рост цен на бензин в России не превысил показатель инфляции
6 июня, 2021 11:25
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Konstantin Kokoshkin
В России в мае 2921 года темпы роста цен на бензин остались в рамках инфляции, сообщил глава Минэнерго России Николай Шульгинов.
По словам министра, ведомство проводит работу над тем, чтобы исключить дефицит топлива этим летом.
«Правительство РФ, Минэнерго РФ и другие ведомства работают над тем, чтобы не допустить развития сценария нехватки топлива летом», - сказал он.
С конца прошлого года стоимость бензина увеличилась на 3,7%. Эксперты предполагают, что в ближайшее время цены на топливо упадут и не превысят показателя инфляции в годовом выражении, пишет РБК.
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