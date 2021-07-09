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Экономика
Все сотрудники Microsoft получат по 1,5 тысячи долларов за стойкость во время пандемии
9 июля, 2021 15:26
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Фото: Flickr
Все сотрудники Microsoft получат выплату в размере 1,5 тысячи долларов за сложную работу в условиях пандемии. Бонусы коснутся всех, кроме высшего руководства.
Как пишет издание The Verge, в данный момент на Microsoft работают 175,5 тысяч людей по всему миру. Каждый из них, уже сотрудничающий с корпорацией по состоянию на 31 марта текущего года получит обещанные деньги. Руководство компании выделило на эти выплаты порядка 200 миллионов долларов (выручка крупнейшего производителя ПО за два дня).
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин пообещал компаниям, выполнившим требования по вакцинации от коронавируса 60% сотрудников, гранты в размере 100% НДФЛ за последний год. Но есть несколько «но».
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