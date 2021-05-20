Время овощей: картошка подорожала на 50,9%

Экономика

Цены на овощи в России с 12 по 17 мая ускорили рост.

За прошлую неделю цены на плодоовощную продукцию в среднем выросли на 0,4%. Больше всего подорожала капуста - на 4,4%. Картофель вырос в цене на 3%. Цены на репчатый лук стали на 3,1% выше, а морковь подорожала на 3,4%.

Подешевели огурцы (на 4,6%), помидоры (1,3%) и яблоки (на 0,3%).

С начала года картошка подорожала на 50,9%, капуста — на 37,8%, а лук — на 30,6%. На морковь теперь приходится тратить на 56,4% больше, сообщает телеканал «360».

Ранее поставщики уведомили магазины о росте цен на социально значимые продукты. Соответствующее письмо получила торговая сеть «Лента»: она предложила не повышать стоимость товаров до конца сентября.