Очередной «взрыв» цен на продукты в России в лучшем случае отсрочат

Экономика

Поставщики уведомили магазины о росте цен на социально значимые продукты. Соответствующее письмо получила торговая сеть «Лента»: она предложила не повышать стоимость товаров до конца сентября.

Сетевой гигант считает повышение цен обоснованным, но при этом компания просит отсрочить удорожание базовых продуктов. К ним относятся мясо, рыба, масло, молоко, сахар, соль, чай, хлеб, крупы, макаронные изделия, картофель.

Чтобы не допустить чересчур большого роста цен для потребителей, «Лента» выпускает собственную марку. Однако для стабилизации ситуации нужны совместные усилия с поставщиками.

О ситуации рассказал «Коммерсантъ».

Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов полагает, что «Лента» попытается «охладить своих поставщиков». Он допускает, что в лучшем случае подорожание отсрочат.

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин назвал причиной роста цен жадность отдельных производителей и сетей.