Власти России решили в течение месяца полностью отказаться от американской валюты в резервах
Минфин России принял решение отказаться от американской валюты в средствах Фонда национального благосостояния. Сейчас доля доллара составляет 35%.
Обнулить долю валюты США в резервах планируют за месяц. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме сообщил министр финансов Антон Силуанов.
По его словам, государство увеличит вложения в евро и золото. Структура фонда будет выглядеть следующим образом: доллары составят 0%, евро - 40%, золото - 20%, фунты и иены - по 5%.
В самом начале структура фонда состояла только из доллара, евро и фунтов стерлингов. С прошлого года ее начали менять - правительство разрешило инвестировать в юани и китайские гособлигации. Потом в корзину добавили японскую иену.
Ранее на форуме Силуанов заявил об угрозе обесценивания денег и зарплат в России.