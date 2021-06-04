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Экономика
Власти назвали рост цен на бензин «нормальным»
4 июня, 2021 00:30
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Kremlin Pool/Global Look Press
Цены на бензин на автозаправочных станциях повышаются в пределах инфляции.
Как заявил вице-премьер России Александр Новак, «это нормально — это инфляционные издержки». «Цены на бирже тоже достаточно волатильны. На этой неделе они снижались, а на прошлой — повышались», — отметил он.
По словам Новака, для россиян главным фактором является не оптовая цена на бензин, а его стоимость на заправках, где они растут «строго в пределах инфляции», сообщает РБК.
Ранее Счетная палата предупредила о риске повторения топливного кризиса в России по образцу 2018 года. Напомним, в 2018 году в России произошел резкий рост стоимости бензина для потребителей на фоне увеличения мировых цен на нефть.
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