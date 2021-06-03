Новости – Экономика
Экономика
Власти высказались о возможном дефиците бензина летом
3 июня, 2021 02:18
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Кабмин России работает над тем, чтобы бензин бесперебойно продавался на автозаправках страны.
Как заявил министр энергетики России Николай Шульгинов, работа ведется над тем, «чтобы не допустить развития сценария нехватки топлива летом». По его словам, на оптовом рынке были приняты меры по ограничению роста цен. После этого ситуация на АЗС стабилизировалась. Как отметил Шульгинов, изменение цен на нефтепродукты «будет в рамках динамики инфляции», пообещал министр, сообщает телеканал «360».
Ранее Счетная палата предупредила о риске повторения топливного кризиса в России по образцу 2018 года. Напомним, в 2018 году в России произошел резкий рост стоимости бензина для потребителей на фоне увеличения мировых цен на нефть.
Ранее по теме: В России «перед кризисом» по образцу 2018 года приняты срочные меры по ценам на бензин
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