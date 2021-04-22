Власти Москвы задумались об эвакуации во время митинга и объявили о закупке раскладушек

Экономика

Накануне, пока по всей стране проходили акции в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, власти Москвы начали продумывать пути отхода. На сайте госзакупок появилась информация о закупке дирекцией жилищно-коммунального хозяйства западного административного округа города раскладушек и постельного белья на случай эвакуации.

Известно, что Москва намерена выделить на приобретение данных товаров 1,86 миллионов рублей, из которых 544 тысячи рублей потратят на комплект, состоящий из 272 одеял, подушек и белья, а 1,3 миллиона рублей – на 472 раскладные кровати. В прикрепленной к тендеру документации говорится о том, что вышеуказанные предметы необходимы для оснащения эвакуационных пунктов и проведение мероприятий по гражданской обороне. Часть «новинок» отвезут в управу района Солнцево, а другую – в Можайский район.

«Любой район, любой город должен быть готов к тому, что что-то может случиться. Все должны быть готовы», — цитируют «Открытые медиа» представителя управы района Солнцево.

Ранее сообщалось о том, что в Кремле дали оценку вчерашним событиям. Спойлер: митингов будто снова не было.