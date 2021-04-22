Экономика
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба». Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан иностранным агентом.
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Экономика
Русская планета
Экономика

Власти Москвы задумались об эвакуации во время митинга и объявили о закупке раскладушек

Марьям Ибрагимова
22 апреля, 2021 16:24
2 мин
Марьям Ибрагимова
22 апреля, 2021 16:24
2 мин
сорока62.рф
сорока62.рф

Накануне, пока по всей стране проходили акции в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, власти Москвы начали продумывать пути отхода. На сайте госзакупок появилась информация о закупке дирекцией жилищно-коммунального хозяйства западного административного округа города раскладушек и постельного белья на случай эвакуации.

Известно, что Москва намерена выделить на приобретение данных товаров 1,86 миллионов рублей, из которых 544 тысячи рублей потратят на комплект, состоящий из 272 одеял, подушек и белья, а 1,3 миллиона рублей – на 472 раскладные кровати. В прикрепленной к тендеру документации говорится о том, что вышеуказанные предметы необходимы для оснащения эвакуационных пунктов и проведение мероприятий по гражданской обороне. Часть «новинок» отвезут в управу района Солнцево, а другую – в Можайский район.

«Любой район, любой город должен быть готов к тому, что что-то может случиться. Все должны быть готовы», — цитируют «Открытые медиа» представителя управы района Солнцево.

Ранее сообщалось о том, что в Кремле дали оценку вчерашним событиям. Спойлер: митингов будто снова не было.

Поделиться
ТЕГИ
Москва
Алексей Навальный
Протесты
Эвакуация
Госзакупки
Раскладушки
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
2 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!