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Экономика
Владимир Путин рассказал о вызванных пандемией изменениях в экономике страны
10 июня, 2021 11:43
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Kremlin Pool/Global Look Press
Несмотря на то, что России ещё приходится преодолевать последствия пандемии коронавирусной инфекции, экономика в стране начала медленно приходить в себя. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Министерства промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым.
По его словам, продолжается активная борьба и с самим заболеванием.
«Тем не менее, экономика восстанавливается, восстанавливается реальный сектор экономики», — цитирует Путина РИА Новости.
Ранее стало известно о том, что Росздравнадзор не вносит в базу информацию о побочных эффектах у вакцинированных от коронавируса граждан.
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