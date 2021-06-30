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Экономика
Владимир Путин объяснил, почему в России морковь дороже бананов
30 июня, 2021 13:00
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Pixabay
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос зрителя, почему у нас в стране морковь стоит дороже бананов.
Путин пояснил, что в России своей продукции не хватило, поэтому приходится завозить из других стран. При этом нужно разобраться с логистикой. Он также отметил, что меры регулирования цен, вводимые на продовольствие, дают эффект, но не по всем группам товаров.
Путин сказал, что скоро будет новый урожай и выразил надежду, что цены на фрукты и овощи в России снизятся.
Владимир Путин рассказал про вакцинацию дочери и ее последствиях.
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