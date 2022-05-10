В Минфине прокомментировали информацию о падении ВВП в России на 12 процентов
Министерство финансов России прокомментировало информацию, опубликованную агентством Bloomberg о том, что ведомство ожидает худшего спада экономики страны за последние 28 лет.
В пресс-службе Минфина пояснили, что сведения о падении ВВП РФ до 12 процентов по итогам текущего года на фоне ужесточения антироссийских санкций не являются достоверными.
Кроме того, как оказалось, в полномочия ведомства не выходит подготовка макроэкономических прогнозов. Тем не менее, в Минфине надеются, что принимаемые российским правительством и Центральным банком решения позволят экономике страны стабильно развиваться, несмотря на ограничения, передаёт ТАСС.
Напомним, ранее сообщалось, что если прогноз Минфина по ВВП сбудется, это приведет к «обнулению» экономического подъема РФ за 10 лет.