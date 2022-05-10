Bloomberg узнал об опасениях Минфина — ведомство прогнозирует сильнейший спад экономики с 1994 года
Министерство финансов РФ ожидает самого худшего спада экономики страны за 28 лет на фоне ужесточения антироссийских санкций. Об опасениях российского ведомства узнал Bloomberg.
Источники агентства выяснили, что, по мнению Минфина, в текущем году валовый внутренний продукт РФ сократится на 12 процентов. Последний раз соответствующий показатель рухнул на 12,6% в 1994 году.
Если прогноз министерства окажется достоверным, это обстоятельство сведёт на нет экономический рост государства за 10 лет. На падение экономики РФ преимущественно влияют запрет на поставки нефти, отказ Евросоюза от российского газа, уход зарубежных компаний, считает экономист ВКС в столице Наталья Лаврова, передает РБК.
Напомним, иностранные государства стали вводить вышеупомянутые ограничения в ответ на решение российского президента Владимира Путина провести спецоперацию на Украине.
Ранее стало известно, что Евросоюз может исключить из шестого пакета антироссийских санкций одно ключевое ограничение.