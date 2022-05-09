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Экономика
Из нового пакета санкций против РФ может исчезнуть один из принципиальных пунктов
9 мая, 2022 17:47
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Youtube / Cheddar
Готовящийся шестой пакет санкций Евросоюза против России может претерпеть изменения в части нефтяных требований. Не исключено, что меры будут ослаблены. По данным источников Bloomberg, из пакета могут убрать запрет на транспортировку российской нефти для европейских судов.
По данным издания, за смягчение санкционного пакета против РФ активно выступала Греция. Она является их крупнейших стран-судовладельцев в мире.
Тем не менее страховые рестрикции в отношении судов с российской нефти в шестом пакете останутся. Предполагается, что страховать перевозящие российскую нефть суда европейским компаниям запретят.
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