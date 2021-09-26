Новости – Экономика
Экономика
В Киеве заявили о долге Запада из-за «Северного потока -2»
26 сентября, 2021 14:00
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Jens Büttner/dpa/Global Look press
Запад немного задолжал Киеву после постройки российского газопровода «Северный поток - 2». Такое мнение высказал украинский экономист Павел Кухта в эфире телеканала «Украина 24»
Он отметил, что траншей от МВФ уже не было более 1,5 лет. С геополитической точки зрения Запад задолжал Украине после запуска «Северного потока-2». При этом Киев в целом выполнил условия и было бы логично оказать стране финансовую помощь сейчас.
Украина попросила Литву безвозмездно помочь бронежилетами для войны в Донбассе.
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