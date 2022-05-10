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Экономика
В Дании наблюдается самый значительный рост цен за последние 40 лет. Всё из-за России
10 мая, 2022 11:17
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Flags of various countries.
Введение санкций против России в ответ на решение лидера РФ Владимира Путина провести на Украине спецоперацию негативно отразилось на экономическом положении Дании. В настоящее время в стране наблюдается самый значительный рост цен за почти 40 лет.
«За период с апреля прошлого года общий объем потребительских цен вырос на 6,7 процента. Это самый высокий рост индекса потребительских цен с июня 1984 года, который составил 6,8 процента», - уточнили в датском радио DR.
В исследовании Статистического управления Дании говорится, что особенно сильно цены выросли на свет, газ, топливо и продовольствия.
Напомним, ранее сообщалось, что Минфин РФ опасается сильнейшего спада экономики. В последний раз подобная ситуация наблюдалась в 1994 году.
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