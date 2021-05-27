В белорусских банкоматах невозможно снять доллары после запрета на полеты «Белавиа»

Экономика

Белорусские банкоматы временно не выдают доллары - в них осталась только национальная валюта. Отсутствие валюты заметили, в частности, в банкоматах «Приорбанка»: в банке, действительно, испытывают проблемы, они образовались в связи с запретом на полеты «Белавиа».

Сообщения об отсутствии долларов стали появляться с 26 мая. О проблемах проинформировал банк.

Как оказалось, наличную валюту доставляют самолетами из Франкфурта, но сейчас перелеты запрещены.

В банке заявляют, что проблемы временные.

Как пишет «Наша Нива», белорусским банкам, которые раньше покупали валюту в Европе, придется получать ее у дополнительного посредника - России. Отразятся ли дополнительные расходы на курсе, не ясно.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко разрешил принудительно изымать валюту и конвертировать ее в белорусские рубли.