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Лукашенко разрешил изымать валюту и принудительно конвертировать ее в белорусские рубли

Лилия Караева
21 апреля, 2021 09:50
2 мин
Лилия Караева
21 апреля, 2021 09:50
2 мин
Александр Лукашенко
President.gov.by

С 9 июля в Беларуси вводятся новшества по валютному регулированию и контролю. Соответствующий указ подписал президент республики Александр Лукашенко. Согласно нововведениям, Нацбанк сможет на срок до одгого года ограничивать валютные операции в стране.

Регулятор получил право изымать валюту у юридических лиц и принудительно конвертировать ее в белорусские рубли. Нацбанк сможет запрещать валютные операции, ставить предельные суммы валютно-обменных операций.

Валютные ограничения приготовили на случай угрозы экономической безопасности страны. К ним, в частности, относятся резкие колебания курса, снижение золотовалютных резервов страны.

Над изменениями работали с 2019 года, пишет Tut.by. Подписание указа совпало с резким ухудшением ситуации с золотовалютными резервами и стремительным ростом госдолга, который в основном номинирован в иностранной валюте.

Ранее из Беларуси запретили вывоз отдельных товаров из-за риска нехватки продовольствия.

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