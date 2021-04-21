Лукашенко разрешил изымать валюту и принудительно конвертировать ее в белорусские рубли

Экономика

С 9 июля в Беларуси вводятся новшества по валютному регулированию и контролю. Соответствующий указ подписал президент республики Александр Лукашенко. Согласно нововведениям, Нацбанк сможет на срок до одгого года ограничивать валютные операции в стране.

Регулятор получил право изымать валюту у юридических лиц и принудительно конвертировать ее в белорусские рубли. Нацбанк сможет запрещать валютные операции, ставить предельные суммы валютно-обменных операций.

Валютные ограничения приготовили на случай угрозы экономической безопасности страны. К ним, в частности, относятся резкие колебания курса, снижение золотовалютных резервов страны.

Над изменениями работали с 2019 года, пишет Tut.by. Подписание указа совпало с резким ухудшением ситуации с золотовалютными резервами и стремительным ростом госдолга, который в основном номинирован в иностранной валюте.

Ранее из Беларуси запретили вывоз отдельных товаров из-за риска нехватки продовольствия.