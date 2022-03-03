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Экономика
«Умножайте кризис 1998 года минимум на три»: Дерипаска сделал мрачный прогноз для страны из-за событий на Украине
3 марта, 2022 13:10
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Alexei Gyngazov/Global Look Press
Бизнесмен Олег Дерипаска сделал мрачный прогноз в связи с военной операцией России и последующими за этим санкциями. По его словам, россиян ждет «жесточайший» кризис.
Он сравнил нынешний кризис с событиями 1998 года.
«Умножайте кризис 1998 года минимум на три», - заявил предприниматель.
Дерипаска сказал «Интерфаксу», что против финансового прессинга, так как население «ни в чем не виновато».
Он заявил, что три недели - тот срок, по истечении которого станет ясно, что стало с российскими банками после санкций.
Ранее Дерипаска не скрыл возмущения от военной операции России на Украине.
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