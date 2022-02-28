«За чей счет реально будет этот банкет»: Дерипаска не скрывает возмущения от военной операции России
Бизнесмен Олег Дерипаска отреагировал на повышение Центробанком России ключевой ставки до 20% на фоне военной операции РФ на Украине. Напомним, ЦБ поднял ключевую ставку 28 февраля в попытке спасти россиян от инфляции и защитить сбережения.
Дерипаска написал в своем Telegram: «Подъём ставки, обязательная продажа валюты... — это первый тест на то, за чей счёт реально будет этот банкет. Очень хочется разъяснений...».
Он потребовал «внятных комментариев» по экономической политике ближайших месяцев.
Дерипаска отмечает: раз это реальный кризис, нужны кризис-менеджеры, «а не фантасты с пачкой презенташек».
Олигарх сравнил происходящее с 2014 годом и подчеркнул, что «пересидеть не удастся» - необходимо менять экономическую политику, уверен он.
Ранее Дерипаска удалил пост, в котором заявлял, что «войны не будет».