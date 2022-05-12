Украинские власти принудительно изымут активы Сбербанка и ВЭБа в стране
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины задумало принудительно изъять активы ПАО «Сбербанк» и ВЭБ.РФ, находящиеся в пределах страны. Соответствующая информация представлена в заявлении ведомства.
Так, изымаются финансовые активы в виде прав требования долга «ВЭБ.РФ» к Проминвестбанку на 0,93 миллиардов гривен и Сбербанка России к Международному резервному банку на 14,9 миллиардов гривен.
Напомним, ранее коллективный Запад заморозил активы Центрального банка России на сумму 300 миллиардов долларов - санкционные меры в ответ на решение лидера РФ Владимира Путина начать спецоперацию на Украине. После этого президент страны Владимир Зеленский требовал направить средства, принадлежащие РФ, Украине.
Ранее стало известно, что российские активы будут переходить в собственность Украины, поскольку документ, позволяющий поступать таким образом, накануне приняли в Киеве.