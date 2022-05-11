В Киеве утвердили документ о переходе российских активов в собственность Украины
В Киеве приняли документ, согласно которому все российские активы, находящиеся на территории Украины, где РФ сейчас проводит спецоперацию, переходят в собственность страны. Соответствующей новостью поделился премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
По его словам, российское имущество будет переведено в госпредприятие «Национальный инвестиционный фонд», а уже оттуда пойдет на нужды государства - на усиление армии, поддержку граждан и восстановление страны.
В заключение он добавил, что в настоящее время украинские власти ведут переговоры со своими партнерами, чтобы те, в свою очередь, также присвоили российские активы, а потом передали их на восстановление Украины. Об этом премьер-министр написал в своем Telegram-канале.
Напомним, ранее глава МИД РФ Серей Лавров прокомментировал идею главы Европейского парламента Жозепа Борреля о передаче Украине замороженных активов РФ. Российский министр счел это воровством.