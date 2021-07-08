Украина изменит дизайн монеты ради людей с нарушениями зрения
Национальный банк Украины планирует изменить дизайн монет.
Речь идет о номиналах в одну и две гривни. Регулятор намерен адаптировать их для более удобного использования людьми с нарушениями зрения.
«…И сейчас мы работаем над тем чтобы изменить дизайн и сделать эти монеты более удобными для использования прежде всего людьми с нарушениями зрения, пожилыми людьми и т.д.», – сообщил заместитель главы НБУ Алексей Шабан.
Он отметил, что пока не рассматривается оптимизация банкнотно-монетного ряда, сообщает «Интерфакс».
Что касается России, то десятирублевые монеты сохранятся в обращении и будут использоваться наравне с банкнотами этого же номинала. Сегодня перед регулятором стоит задача не сократить количество банкнот и монет, а улучшить их циркуляцию.