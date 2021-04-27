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Экономика
Что будет с монетами номиналом 10 рублей сообщил российский Центробанк
27 апреля, 2021 01:33
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pixabay.com
Десятирублевые монеты сохранятся в обращении и будут использоваться наравне с банкнотами этого же номинала.
Как сообщил заместитель департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко, сегодня перед регулятором стоит задача не сократить количество банкнот и монет, а улучшить их циркуляцию.
Тем временем, Банк России отмечает, что в последнее время мошенники научились подделывать десятирублевые монеты, что стало для ЦБ РФ неожиданностью.
Раньше мошенники подделывали банкноты в пять тысяч и одну тысячу рублей, сообщает телеканал «360».
Банк России допускает выпуск монеты номиналом 50 рублей. Инициаторами идеи выступили владельцы вендинговых автоматов, для которых данная монета может стать удобным вариантом сдачи.
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