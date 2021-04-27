Что будет с монетами номиналом 10 рублей сообщил российский Центробанк

Экономика

Десятирублевые монеты сохранятся в обращении и будут использоваться наравне с банкнотами этого же номинала.

Как сообщил заместитель департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко, сегодня перед регулятором стоит задача не сократить количество банкнот и монет, а улучшить их циркуляцию.

Тем временем, Банк России отмечает, что в последнее время мошенники научились подделывать десятирублевые монеты, что стало для ЦБ РФ неожиданностью.

Раньше мошенники подделывали банкноты в пять тысяч и одну тысячу рублей, сообщает телеканал «360».

Банк России допускает выпуск монеты номиналом 50 рублей. Инициаторами идеи выступили владельцы вендинговых автоматов, для которых данная монета может стать удобным вариантом сдачи.