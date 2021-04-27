Экономика
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба». Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан иностранным агентом.
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Экономика
Русская планета
Экономика

Что будет с монетами номиналом 10 рублей сообщил российский Центробанк

Артем Денисов
27 апреля, 2021 01:33
1 мин
Артем Денисов
27 апреля, 2021 01:33
1 мин
pixabay.com
pixabay.com

Десятирублевые монеты сохранятся в обращении и будут использоваться наравне с банкнотами этого же номинала.

Как сообщил заместитель департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко, сегодня перед регулятором стоит задача не сократить количество банкнот и монет, а улучшить их циркуляцию.

Тем временем, Банк России отмечает, что в последнее время мошенники научились подделывать десятирублевые монеты, что стало для ЦБ РФ неожиданностью.

Раньше мошенники подделывали банкноты в пять тысяч и одну тысячу рублей, сообщает телеканал «360».

Банк России допускает выпуск монеты номиналом 50 рублей. Инициаторами идеи выступили владельцы вендинговых автоматов, для которых данная монета может стать удобным вариантом сдачи.

Поделиться
ТЕГИ
Деньги
Рубль
Центробанк РФ
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!