Украина «ищет» 200 млрд долларов — хочет достичь уровня развития Польши
Чтобы достичь уровня экономического развития Польши, кто-то должен вложить в Украину 200 миллиардов долларов. Текущий уровень инвестиций не дает возможности быстро добиться экономического роста. Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.
«По темпам экономического роста, который наблюдается сейчас, нам нужно 70 лет. Нас это не устраивает», - подчеркнул глава ведомства.
Он пояснил, что разрешить проблему можно с помощью индустриальных парков. В течение трех лет на Украине должны появится целых 25 соответствующих территорий. Государство намерено вложить в их строительство порядка двух миллиардов гривен в год, передает LB.ua.
Ранее стало известно о намерении властей Украины созвать саммит «нормандской четверки» до ухода Ангелы Меркель с поста канцлера Германии.