Украина спешит созвать самммит до конца каденции Ангелы Меркель
Украина предпринимает попытки созвать саммит «нормандской четверки» (включает Россию, Германию, Францию и Украину) до сложения канцлером ФРГ Ангелой Меркель своих полномочий. Это важно, так как именно она является единственной, кроме президента РФ Владимира Путина, кто участвовал при подписании изначальных договоренностей.
О спешке властей Украины рассказал глава офиса президента страны Андрей Ермак.
«... Мы сегодня работаем над тем, чтобы такая встреча лидеров «нормандского формата» состоялась еще до конца каденции госпожи Меркель», - сказал он. Цитату приводит РИА Новости.
Ермак считает это «справедливым», так как Меркель «действительно очень много сделала».
Саммит «нормандской четверки» существует с июня 2014 года. Урегулирование ситуации в Донбассе обсуждается на встречах стран в Минске. Приняты несколько документов, но конфликт на Украине продолжается, жертвами стали около 13 тысяч человек.
Ранее стало известно, где будет жить Меркель после четырех сроков пребывания у власти.