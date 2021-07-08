Туроператоры взвинтили цены на путевки в Турцию на 40%
Стоимость туристических путевок в Турцию из России в июне увеличилась на 38,9% по сравнению с маем.
По данным Росстата, в прошлом месяце среди туристических услуг также подорожали путевки в дома отдыха и пансионаты — на 10,7%, санатории — на 6,5%, экскурсионные туры по России — на 0,7%. На 1,3% стал дешевле отдых в ОАЭ.
Стоимость проживания в одно- и двухзвездочных отелях возрасла на 5,6 и 4,2% соответственно. По данным ведомства, стоимость санаторно-оздоровительных услуг увеличилась за месяц на 9,01%, с начала года произошел рост на 13,1%, а за год — на 12,39%, сообщает РБК.
Как сообщалось, инфляция в России в июне разогналась до 6,5% к аналогичному месяцу 2020 года. Таким образом, индекс потребительских цен в июне обновил максимальное значение с лета 2016 года.