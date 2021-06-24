Цена принятого властями Краснодарского края решения о непривитых туристах будет очень высока
Для туроператоров решение властей Краснодарского края о непривитых отдыхающих обернется потерей 80-85% турпотока. Напомним, с 1 августа в Сочи, Анапу, Геленджик смогут попасть только те, кто прошел вакцинацию от коронавируса.
О высоких потерях туротрасли заявил генеральный директор турфирмы «Дельфин» Сергей Ромашкин. Он указал, что решение властей ставит российский и зарубежный турбизнес в неравные условия. Так, иностранные курорты предоставляют туристам более комфортные условия - с путешественников не требуют обязательную прививку от коронавируса, достаточно предъявить отрицательный тест.
По прогнозу Ромашкина, в июле от туров на Кубань откажутся 20% туристов.
«Но гораздо важнее, что будет в августе... Потери составят 80-85% турпотока», — предупредил Ромашкин в разговоре с телеканалом «360».
Он рассказал, что представители туриндустрии собираются обратиться к губернатору региона Вениамину Кондратьеву с просьбой внести изменения в сегодняшний указ и утвердить другие варианты, чтобы поездки туристов состоялись.
«Мы не должны делать внутри страны условия хуже, чем за границей, если мы хотим развивать внутренний туризм», — сказал Ромашкин.
Ранее сообщалось о нововведениях на курортах Краснодарского края с 1 июля. После решения властей туры на юг России стали массово аннулировать.