ЦБ РФ пошел на радикальные меры и повысил ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов

Экономика

Банк России повысил ключевую ставку на 50 базисных пунктов - до 5% годовых. Это выше прогнозов большинства аналитиков - ужесточение денежно-кредитной политики связано с геополитической напряженностью, считают эксперты.

Центробанк объяснил решение быстрым восстановлением спроса и повышенным инфляционным давлением. Прогноз по инфляции на год увеличен с 3,7% до 4,7%-5,2%.

Экономисты назвали основными аргументами в пользу повышения ставки закрытие Турции, новые социальные инициативы властей. Другой аргумент касается геополитической напряженности, пишет РБК.

Экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец считает, что геополитическая неопределенность остается высокой - это требует более быстрой нормализации денежно-кредитной политики.

Ранее в России назвали причину роста стоимости квартир при доступной ипотеке.