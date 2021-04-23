Названа причина роста стоимости квартир при доступной ипотеке

Экономика

Доступная ипотека в России привела к росту стоимости жилья.

Как оказалось, руки нагрели не только застройщики, но производители стройматериалов. Так, Федеральная антимонопольная служба обнаружила картельный сговор при проверке роста цен на квартиры. Заведено дело в отношении семи компаний - производителей металлопроката. Выяснилось, что в конце 2020 года они договорились и взвинтили цены на свою продукцию. За это им грозит существенный штраф, сообщает «Рен ТВ».

Российский президент Владимир Путин поручил кабмину РФ и Центробанку представить предложения о реализации льготных ипотечных программ в 2021–2024 годах.

Предлагается рассмотреть возможность снижения процентной ставки по программе льготной ипотеки для семей, имеющих двух и более детей.