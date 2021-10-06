Точно не Путин? Государства ЕС потребовали расследовать причины скачка цен на газ в регионе
Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция подняли вопрос о резком скачке цен на газ в регионе. Страны ЕС потребовали расследовать причины рекордного повышения.
Об этом говорится в совместном заявлении министров экономики и финансов этих стран. Авторы инициативы хотят понять, почему текущих газовых контрактов оказалось недостаточно.
Об этом пишет РИА Новости.
Рост цен на газ начался с августа. На открытии торгов 6 октября стоимость тысячи кубометров перешагнула за 1550 долларов.
Ранее сообщалось, что в сложившейся ситуации есть вина президента России Владимира Путина. Немецкое издание опубликовало мнения экспертов, которые полагают: «Газпром» намеренно не заполняет европейские хранилища, чтобы побудить ЕС к быстрой сертификации «Северного потока-2». Прекращая поставки, Путин шантажирует Германию и другие страны дать зеленый свет газопроводу. Запуск проекта должен компенсировать цены на газ.