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Экономика
Тело Анастасии Пикаловой из Кудрово помог найти её бывший сожитель
15 октября, 2021 00:47
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hiddenside.ru
Анастасия Пикалова, 23-летняя мать троих детей, погибла от рук своего сожителя Александра. Из-за конфликта он задушил её, положил тело в мешок с камнями и бросил в затопленном недострое «Северной водопроводной станции». В содеянном он сознался сам, теперь с ним работают следователи.
Александр находится под стражей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье убийство – ст. 105 УК РФ.
По словам партнера погибшей, он устал от обмана своей девушки. Они поссорились в машине, и парень задушил Анастасию.
Поиски продолжались пять дней. О смерти дочери родители узнали из СМИ.
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