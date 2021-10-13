Новости – Происшествия
Происшествия
В Питере и Ленобласти четвёртые сутки разыскивают мать троих детей из Кудрово
13 октября, 2021 17:31
1 мин
1 мин
dp.ru
Полиция ищет мать троих детей – 23-летнюю Анастасию. Она пропала Всеволожском районе Ленинградской области после работы. В социальную сеть «Вконтакте» Анастасия заходила последний раз в 22:31 9 октября.
Вечером 9 октября женщина покинула салон «Beauty Банда» на Областной улице, 9/2, после чего пропала в неизвестном направлении.
По собранным волонтерами отряда «ЛизаАлерт» сведениям, пропала женщина с русыми волосами и голубыми глазами. Это человек обычного телосложения, её рост составляет примерно 165 см.
В день исчезновения Анастасия была одета в кожаную куртку черного цвета, кофту и брюки, на ногах были белые кроссовки. При себе пропавшая имела черную сумку.
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости