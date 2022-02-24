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Экономика
Стало известно о письме Германа Грефа сотрудникам «Сбера» в условиях военной операции
24 февраля, 2022 13:14
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Yevgeny Philippov/Global Look Press
В распоряжении СМИ оказались выдержки из письма главы «Сбера» Германа Грефа. Оно отправлено 24 февраля и обращено к сотрудникам компании.
В тексте Греф отмечает, что «Сбер» готов к любому развитию ситуации, у компании есть варианты для защиты средств клиентов.
Глава компании призвал сотрудников к единению, здравомыслию, аргументированности, уверенности и невозмутимости.
Греф потребовал обеспечить штатную работу всех функций.
«Я верю в нас!» - заканчивается послание. О письме сообщило РБК.
Ранее «Сбер» сделал заявление в связи с началом военной операции России на Украине. Оно дает ответ на вопрос, идти ли сейчас снимать деньги.
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