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Экономика
Идти ли снимать деньги с карты? «Сбербанк» обратился к клиентам в сложившихся условиях
24 февраля, 2022 09:49
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Zamir Usmanov/Global Look Press
С началом военной операции России на Украине у многих возник вопрос, идти ли снимать деньги с карты. «Сбербанк» обратился к клиентам в сложившихся условиях.
В его сообщении говорится, что банк готов к любому развитию ситуации. «Сбер» гарантировал россиянам защиту средств и активов.
По заверениям банка, россиянам в полном объеме доступны их средства и сервисы.
Учреждение заявило, что обладает всеми ресурсами для работы в данных условиях, пишет РИА Новости с Telegram.
На фоне начала военной операции России на Украине курс евро превысил 100 рублей, а доллар стал больше 80-ти.
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