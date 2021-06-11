Сегодняшнее решение Банка России совпало с прогнозами большинства аналитиков
Центробанк России в третий раз подряд повысил ключевую ставку. Это решение совпало с прогнозами большинства экономистов.
«Ключ» изменился на 50 базисных пунктов и вырос до 5,5% годовых. Отмечается, что инфляция в России складывается выше прогноза. В связи с этим возможно дальнейшее повышение ключевой ставки.
До этого ЦБ повышал ставку в марте (на 0,25 п.п.) и в апреле (на 0,5п.п.).
Сегодняшнего решения ЦБ ждали аналитики и участники рынка, пишет РБК. Повышение ставки - реакция на ускорение инфляции.
Ранее Росстат отчитался о росте цен за год на 6,15%. Это существенно превышает прогнозы ЦБ в 4%.
Министр финансов Антон Силуанов в начале июня заявлял, что в России может произойти обесценивание зарплат и социальных выплат. В связи с этим нужна нормализация бюджетной и денежно-кредитной политики.