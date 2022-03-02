«Сбербанк» ушел с европейского рынка. Как скажется закрытие подразделений на рядовых гражданах?
Новое заявление от «Сбербанка» прозвучало утром 2 марта. В текущей обстановке кредитная организация приняла решение уйти с рынка Европы.
Это связано с аномальным оттоком денег у дочерних банков группы Sberbank Europe AG и угрозой безопасности сотрудников, пояснили в «Сбербанке». После запрета ЦБ «Сбербанк» России не сможет осуществлять поставку ликвидности в свои дочерние банки.
Главный вопрос, волнующий рядовых граждан, что будет с вкладами. В банке заявили, что «активов достаточно для осуществления выплат всем вкладчикам». Их депозиты застрахованы в соответствии с местным законодательством. Заявление банка приводит ТАСС.
Акции Sberbank Europe AG на 100% принадлежат «Сбербанку». Банковская группа была представлена в 8 странах Европы.
Ранее «Сбербанк» отреагировал на информацию о заморозке вкладов россиян из-за санкций. Напомним, ограничения введены Западом в ответ на военную спецоперацию России на Украине.